Апеляційний суд у Норвегії визнав умови ув'язнення терориста Брейвіка прийнятними

Суд вирішив, що Брейвік у в'язниці, всупереч його заявам, не піддавався "тортурам або нелюдському чи принизливому поводженню", і що він не міститься в нелюдських умовах. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Заборону спілкуватися з іншими ув'язненими суд визнав обґрунтованим, так як Брейвік не розкаявся і представляє загрозу. Захист Брейвіка має намір оскаржити це рішення у Верховному суді.

З моменту винесення вироку у 2012 році Брейвіка утримують в одиночному ув'язненні. За його словами те, що він ізольований від інших ув'язнених 22-23 години в день порушує його права.

У квітні 2016 року норвезький суд задовольнив частину позову Брейвіка, але відхилив скаргу на те, що в результаті обмеження його контактів з іншими вкрай правими екстремістами порушується право на повагу до приватного та сімейного життя і листування.

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Уряд Норвегії також зобов'язали сплатити судові витрати Брейвіка в розмірі 330 тисяч крон (близько 38,5 тисяч доларів). У відповідь влада почала процес апеляції.

Уряд стверджує, що умови утримання Брейвіка набагато краще, ніж у інших ув'язнених. У своєму трьохкамерному комплексі він може грати у відеоігри, дивитися телевізор і займатися фізкультурою, і все це компенсує одиночне утримання.

У свою чергу Брейвік у січні в ході судових слухань з приводу умов свого утримання заявив, що п'ять років тюремного ув'язнення в одиночній камері зробили його погляди ще більш радикальними.