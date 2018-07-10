"Мені шкода і я здивована": Мей прокоментувала звільнення Джонсона
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в листі колишньому главі МЗС Борису Джонсону зізналася, що була здивована його рішення залишити посаду.
Знімок послання опублікував у твіттері кореспондент The Times Сем Коутс.
Мей подякувала Джонсону за його лист, в якому він пояснив причини свого рішення.
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«Мені шкода, і я трохи здивована — отримати лист після продуктивного обговорення у [резиденції] Чекерс у п'ятницю та формування комплексної і детальної пропозиції [Brexit]», — йдеться в листі.
Британський прем'єр також подякувала Джонсону за його роботу в кабінеті міністрів, в Консервативній партії і на посаді мера Лондона.
Раніше Борис Джонсон опублікував заяву у зв'язку зі своєю відставкою з позиції міністра закордонних справ Великобританії.