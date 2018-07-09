"Британія рухається до статусу колонії": заява Джонсона після відставки

За словами Джонсона, «мрія вмирає» через те, що Британії доведеться змиритися з нормами європейського права, які їй нав'язуються ззовні, не маючи можливості вплинути на них.

Борис Джонсон опублікував заяву у зв'язку зі своєю відставкою з позиції міністра закордонних справ Великобританії.

Відскановане зображення документа опубліковано на сайті «Бі-бі-сі».

У своїй заяві, зокрема, він пише про те, що в результаті дій британської влади на переговорах по виходу Великобританії зі складу ЄС, були втрачені можливості, на які сподівався народ країни. За словами Джонсона, «мрія вмирає» через те, що Британії доведеться змиритися з нормами європейського права, які їй нав'язуються ззовні, не маючи можливості вплинути на них.

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«У цьому сенсі ми по-справжньому рухаємося до статусу колонії — і багатьом доведеться потрудитися, щоб побачити економічні або політичні вигоди цієї конкретної домовленості», — написав Джонсон.

Крім економічних угод, колишній міністр також висловив серйозні побоювання у зв'язку з зобов'язаннями, які Британія бере на себе щодо нелегальних мігрантів.

Раніше представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей повідомив, що британський прем'єр боротиметься з усякими спробами оскаржити її лідерство.