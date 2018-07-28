Помер письменник Володимир Войнович
05:15, 28 липня 2018Світ
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У 1960-х роках Войнович почав приймати участь в русі за права людини, за що піддавався переслідуванням.
Володимир Войнович — прозаїк, драматург і поет / forbes.ua
Письменник Володимир Войнович помер на 86-му році життя.
Про це передає РИА «Новости» заяву журналіста Віктора Давидова і письменника Віктора Шендеровича.
«Дві години тому помер Володимир Войнович. Серцевий напад», — розповів Давидов.
Шендерович, підтвердив, що дана інформація не помилка.
Володимир Войнович — прозаїк, драматург і поет. Написав такі романи, як «Трилогія про солдата Івана Чонкине», «Москва 2042» і «Портрет на тлі світу».
У 1960-х роках Войнович почав приймати участь в русі за права людини, за що піддавався переслідуванням. Його виключили зі Спілки письменників СРСР. У грудні 1980 року він емігрував і через рік був позбавлений громадянства. Йому повернули паспорт у 1990 році, після чого він повернувся на батьківщину.
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