Помер письменник Володимир Войнович

Письменник Володимир Войнович помер на 86-му році життя.

Про це передає РИА «Новости» заяву журналіста Віктора Давидова і письменника Віктора Шендеровича.

«Дві години тому помер Володимир Войнович. Серцевий напад», — розповів Давидов.

Шендерович, підтвердив, що дана інформація не помилка.

Володимир Войнович — прозаїк, драматург і поет. Написав такі романи, як «Трилогія про солдата Івана Чонкине», «Москва 2042» і «Портрет на тлі світу».

У 1960-х роках Войнович почав приймати участь в русі за права людини, за що піддавався переслідуванням. Його виключили зі Спілки письменників СРСР. У грудні 1980 року він емігрував і через рік був позбавлений громадянства. Йому повернули паспорт у 1990 році, після чого він повернувся на батьківщину.