Джастін Бібер і Хейлі Болдуін таємно одружилися - ЗМІ

Офіційного підтвердження про шлюб поки немає.

Поп-зірка Джастін Бібер і американська модель Хейлі Болдуін, ймовірно, стали чоловіком і дружиною.

Днями пару знову помітили на прогулянці в Нью-Йорку, передає cosmopolitan.

Уважні шанувальники звернули увагу, що Хейлі була без каблучки, з якою Джастін їй освідчувався, оскільки на її місці була вже нібито весільна обручка.

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Офіційного підтвердження про шлюб поки немає, проте за повідомленнями інсайдерів з оточення Джастіна видання Life&Style, весілля співак планував зіграти ще 29 липня.

Як стало відомо виданню, 29 липня Хейлі і Джастін були помічені на зустрічі з пастором, і тоді каблучка із заручин була ще на місці.

Але у Джастіна обручки на безіменному пальці зараз немає, так що точно нічого сказати не можна.

Раніше УНІАН повідомляв, що поп-зірка Джастін Бібер обручився з американською моделлю і телеведучою Хейлі Болдуін. На початку липня в одному з ресторанів на Багамських островах Бібер зробив Хейлі пропозицію.