У Букінгемському палаці в Лондоні виросли галюциногенні гриби - ЗМІ

Небезпечні гриби знайшов Алан Тітчмарш, який знімав програму "Сад королеви", що вийде на екрани цього місяця, повідомляє ТСН з посиланням на Metro.

Скоріш за все галюциногени поселилися в королівському дворі природньо, їх ніхто спеціально не вирощував.

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"У саду біля палацу ростуть декілька сотень видів грибів, включно із невеликою кількістю мухоморів. У програмі пояснено, що ці гриби дуже корисні для дерев, оскільки допомагають їм засвоювати поживні речовини", - прокоментував прес-секретар Букінгемського палацу.

У минулому мухомори застосовували в шаманських ритуалах, а зараз у невеликих кількостях використовують, аби розслабитися, оскільки гриби мають властивості антидепресантів.