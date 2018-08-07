Під Києвом тренер з таеквондо побив жінку за вимогу не смітити
В Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодиків побили літню жінку за зауваження з вимогою не смітити. В одному з нападників свідки впізнали тренера підлітків з тхеквондо.
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Як повідомляють «Вартові Еспресо», інцидент стався вдень 6 серпня. Відзначається, що жінка зробила молодим людям зауваження з приводу пляшки, яку викинули не у сміттєвий контейнер.
Молоді люди наносили жінці удари в обличчя, після чого потерпіла втратила свідомість.
У нападниках свідки упізнали двох братів. Стверджується, що один з них – спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Сандуляк.
Нагадаємо, що в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку. "Нелюди" знущалися над дівчинкою, били її і, згодом, пограбували. Пізніше в мережі з'явилося жахливе відео інциденту.