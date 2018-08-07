У Білорусі затримали кількох опозиційних журналістів

У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що порушено кримінальну справу через "несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, що спричинило істотну шкоду".

Білоруські правоохоронці затримали одразу 9 журналістів опозиційних видань TUT.BY і БелаПАН.

За інформацією TUT.BY, після обшуку у виданні, який проходив із самого ранку, затримали й заарештували на три доби їх головного редактора Марину Золотову і редакторів Ганну Калтигіну і Галину Уласик.

Крім того, у Слідчий комітет на допит забрали редакторів Уляну Бобоєд, Дмитра Бобрика, Анну Калтигіну, Галину Уласик, журналістку Анну Єрмаченок. Їхні телефони заблоковані.

Також, за даними TUT.BY є інформація про зникнення екс-редактора TUT.BY Євгенії Березюк, яка з ранку вівторка не виходить на зв'язок. СК не підтверджує її затримання, хоча за деякими даними її особистою справою цікавилися у ході обшуку.

Також наголошується, що вже затримано на три доби Золотова, Уласик, Калтигіну, до ночі їх доставлять в ІТТ на Окрестіна.

У СК Білорусі виданню заявили, що порушено кримінальну справу щодо "несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, що спричинило істотну шкоду".

Як повідомляють в БелаПАН, у них теж проходив обшук, після чого слідчий комітет повезли на допит чергового редактора агентства Андрія Середу. Також вилучено шість жорстких дисків із комп'ютерів журналістів та випускових редакторів.

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Слідчий комітет вранці 7 серпня повідомив, що "за матеріалами перевірки, проведеної співробітниками МВС, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, вчинений з іншої особистої зацікавленості, що спричинило заподіяння істотної шкоди)".

Приводом до порушення кримінальної справи стало повідомлення республіканського унітарного підприємства "БелТА" про збої при здійсненні доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників".

У СК виданню також повідомили, що за підозрою у скоєнні злочину затримали міжнародного оглядача БелаПАН Тетяну Коровенкову, а також згадуваних раніше Золотову і Калтыгину.

"В результаті вчиненого злочину РУП "БелТА" завдано істотної шкоди, що виразилася в неправомірному заволодінні і використанні захищеною від стороннього доступу інформації, а також підрив ділової репутації підприємства. До вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому "Білоруська наука", ЗАТ "БелаПАН", ТОВ "ТутБай Медіа". Сьогодні за підозрою у скоєнні злочину затримано Марину Золотову, Ганну Калтигіну, Тетяну Коровенкову", — повідомив Слідчий комітет.

За відомостями правозахисників, шістьох журналістів, у тому числі міжнародного оглядача агентства БелаПАН Тетяну Коровенкову, затримали на три доби.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мінську затримали головного редактора великого незалежного інтернет-видання TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Ганну Калтигіну, а також журналіста БелаПАН Тетяну Коровенкову.