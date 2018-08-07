У Мінську затримали головного редактора незалежного порталу TUT.BY, в редакції проводять обшук

Силовики заблокували кілька поверхів бізнес-центру Omega Tower, де знаходиться офіс TUT.BY.

У Мінську затримали головного редактора великого незалежного інтернет-видання TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Ганну Калтигіну, а також журналіста "БелаПАН" Тетяну Коровєнкову.

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Як повідомляється на сайті TUT.BY, в офісі порталу у бізнес-центрі Omega Tower зранку проводять обшук, кілька поверхів заблокували силовики. На місці вилучаються документи, кілька співробітників порталу викликані на допит до СК.

Слідчий комітет Республіки Білорусь, тим часом, повідомляє про слідчі дії у кримінальній справі за статтею за ч. 2 ст. 349 КК (Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, вчинений з іншої особистої зацікавленості, що спричинило заподіяння істотної шкоди).

Приводом до порушення кримінальної справи стало повідомлення підприємства «БелТА» про збої при здійсненні доступів до платної підписки послуг, що надавалися підприємством одному з його замовників. Стверджується, що в ході перевірки співробітниками МВС виявлено численні факти неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, власником якої є «БелТА».

«До вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому «Білоруська наука», ЗАТ «БелаПАН», ТОВ «ТутБай Медіа». Сьогодні за підозрою у скоєнні злочину затримано Марину Золотову, Ганна Калтигіну, Тетяну Коровенкову», – йдеться в повідомленні на сайті СК.

Раніше співробітники КДБ Білорусі затримали при отриманні хабара в 200 тисяч доларів помічника Президента Білорусі – інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейка.