Померла відома радянська актриса

16:33, 09 серпня 2018
Світ
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Актриса прославилася завдяки ролі у "Вічному поклику" / фото kino-teatr.ru

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Відповідне повідомлення опубліковано у прес-службі московського театру "Современник", де працювала артистка.

"Сьогодні померла Тамара Василівна Дегтярьова, наша колега, товариш, партнер. Її не стало на 75-му році життя. Хвороби, з якими вона мужньо боролася останні роки, все ж перемогли", − йдеться у тексті.

Актриса прославилася роллю в легендарній багатосерійній картині "Вічний поклик".

Як повідомлялося, 9 серпня зірка серіалу "Щасливі разом" Марія Симдянкіна впала в кому.

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