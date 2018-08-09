Померла відома радянська актриса

Головна роль у картині "Вічний поклик" прославила Дегтярьову.

Відома радянська і російська актриса театру і кіно Тамара Дегтярьова пішла з життя у віці 74 років через важку хворобу.

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Відповідне повідомлення опубліковано у прес-службі московського театру "Современник", де працювала артистка.

"Сьогодні померла Тамара Василівна Дегтярьова, наша колега, товариш, партнер. Її не стало на 75-му році життя. Хвороби, з якими вона мужньо боролася останні роки, все ж перемогли", − йдеться у тексті.

Актриса прославилася роллю в легендарній багатосерійній картині "Вічний поклик".

Як повідомлялося, 9 серпня зірка серіалу "Щасливі разом" Марія Симдянкіна впала в кому.