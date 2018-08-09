Зірка серіалу "Щасливі разом" впала в кому

Подруга актриси серіалу "Щасливі разом" Олена Ксенофонтова розповіла про її стан. Протягом трьох днів після операції вона не може отямитися, а медики навіть хотіли відключити її від апарату життєзабезпечення.

Актриса Марія Симдянкіна протягом двох років бореться за життя – у неї виявили страшне захворювання. Артистка, відома за ролями у серіалах «Щасливі разом», «Кулагін і партнери» та інших, тримається тільки завдяки спеціальним апаратам.

Її подруга, актриса Олена Ксенофонтова, допомагає родині Марії пережити непростий період і вірить, що незабаром 32-річна артистка повернеться до звичного способу життя, передає "СтарХіт".

"Вона ще зовсім молода дівчина, але вже два роки не може одужати. Три дні тому їй зробили операцію, після якої вона впала в кому", – розповіла Олена.

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Як виявилося, після хірургічного втручання у Марії відмовило серце, нирки і легені. Олена дуже переймається за подругу і намагається допомогти їй будь-якими способами.

"Незліченна кількість операцій, коми, помилки лікарів, байдужість, насильство. Все це було в її житті протягом останніх двох років. Я не хочу називати діагнози, вони важкі. Будучи свідком цієї боротьби, я тепер з упевненістю можу сказати, що пекло на землі існує", – зізналася Ксенофонтова.

Марія перебуває під постійним наглядом лікарів, однак поки їхні прогнози невтішні. За словами Олени, медики навіть збиралися відключити Симдянкіну від апаратів життєзабезпечення, оскільки не вбачали ніякого сенсу в подальшому лікуванні, адже протягом трьох днів організм пацієнтки ніяк не реагував на процедури. Однак сьогодні рано вранці з'явилася надія на те, що артистка все ж таки зможе вийти з коми.

"О третій ночі стався стрибок. Різкий. Повільно почав підніматися тиск. Спочатку він був 70 на 40. Запрацювало серце. Реаніматолог годину був шокований. Нічого не робив. Потім поставили крапельницю. О 7:30 почалися жахливі судоми. Зупинили. Вона задихала. Сама! Штучну вентиляцію легень відключили. Кисень через маску подають. Тільки б вистачило сил прокинутися", – поділилася Ксенофонтова новинами про стан колеги.

Раніше актор театру і кіно, зірка серіалу "Щасливі разом" Олександр Ісаков помер у лікарні на сороковому році життя.