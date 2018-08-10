У Лос-Анджелесі почали перевірку звинувачень на адресу Стівена Сігала про домагання.

В американському місті Лос-Анджелес прокуратура проводить перевірку нових звинувачень в сексуальних домаганнях на адресу актора Стівена Сігала.

Про це повідомляє Deadline. За даними порталу, за останні місяці Сігала звинуватили в домаганнях більше десяти жінок.

Як наголошується, в поліцейському досьє також фігурують актор Ентоні Андерсон і голлівудський продюсер Харві Вайнштейн.

4 серпня стало відомо, що актора призначили на посаду в МЗС РФ.

Сігал займатиметься для МЗС РФ пропагандою «наследия Русской Америки»