У США перевіряють звинувачення на адресу актора і новоспеченого російського пропагандиста Стівена Сігала
09:25, 10 серпня 2018Світ
206 0
У Лос-Анджелесі почали перевірку звинувачень на адресу Стівена Сігала про домагання.
REUTERS
В американському місті Лос-Анджелес прокуратура проводить перевірку нових звинувачень в сексуальних домаганнях на адресу актора Стівена Сігала.
Про це повідомляє Deadline. За даними порталу, за останні місяці Сігала звинуватили в домаганнях більше десяти жінок.
Як наголошується, в поліцейському досьє також фігурують актор Ентоні Андерсон і голлівудський продюсер Харві Вайнштейн.
4 серпня стало відомо, що актора призначили на посаду в МЗС РФ.
Сігал займатиметься для МЗС РФ пропагандою «наследия Русской Америки»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter