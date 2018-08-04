Кремль влаштував голлівудського актора Сігала в МЗС Росії

Він повинен буде налагоджувати контакти з США в області мистецтва, культури, громадських та молодіжних обмінів.

Голлівудський кіноактор Стівен Сігал, який отримав в 2016 році російське громадянство, призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Читайте такожВ Голлівуді звинуватили в домаганнях друга Путіна Він повинен буде налагоджувати контакти з США в області мистецтва, культури, громадських і молодіжних обмінів, передає прес-служба МЗС РФ. Сам Сігал висловив подяку за своє призначення і відзначив, що завжди мріяв зробити щось корисне для російсько-американських відносин. Як повідомляв УНІАН, Ситвен Сігал є другом російського президента Володимира Путіна.

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