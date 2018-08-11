В мережі з'явилося відео з місця аварії викраденого в Сіетлі літака

Аварія літака призвела до лісової пожежі на острові.

У мережі з'явилося відео з місця аварії пасажирського літака, який в ніч на 10 серпня був викрадений з міжнародного аеропорту Сіетл-Такома.

Відео у своєму мікроблозі Twitter опублікувала журналістка NBC Джалін Вонг.

Літак впав в 50 кілометрах від аеропорту, біля острова Кетрон. Аварія літака призвела до лісової пожежі на острові.

Як повідомляв УНІАН, у США співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома здійснив несанкціонований зліт на одному з літаків в ніч на п'ятницю, 10 серпня. Через якийсь час літак розбився.

Поліцейські не розглядають версію терористичного акту. За їх даними, викрадач літака - механік, який має суїцидальні схильності.