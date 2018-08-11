У США розбився викрадений з аеропорту Сіетла пасажирський літак (відео)

Окрім загиблого пілота, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У США співробітник міжнародного аеропрту Сіетл-Такома здійснив несанкціонований зліт на одному з літаків у ніч на п'ятницю, 10 серпня. Літак розбився приблизно у 50 кілометрах від аеропорту, біля острова Кетрон.

Як повідомляє The New York Times, викрадач літака діяв один. Пасажирів на літаку не було.

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"Ми знаємо, хто він такий. Більше нікто не задіяний", - повідомили у поліції.

Поліцейські не розглядають версію терористичного акту. За їх даними, викрадач літака - механік, який проживає в окрузі Пірс.

Чиновники з округу Пірс, де розбився літак вважають, що 29-річний пілот вчинив самогубство.

"Я маю багато людей, які піклуються про мене, і вони розчаруються, якщо почують, що я це зробив", - говорив чоловік під час польоту.

Увесь час поки літак був у повітрі авіадиспетчери давали чоловікові вказівки, як управляти літаком і вмовляли його здійснити посадку.

Окрім загиблого пілота, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Каліфорнії літак впав на автостоянку, загинули п'ятеро людей.