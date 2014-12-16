Путін віддав таємне розпорядження про перекидання «Іскандерів» до Калінінграду - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на польське видання Rzerczpospolita.

Навчання пройшли в таємниці в період з 5 до 10 грудня. Однак тільки зараз стало відомо, що в них брали участь 9 тисяч російських солдатів західного округу збройних сил Росії. Крім того, в маневрах була застосована артилерія, 250 танків і 55 бойових кораблів.

Російські ЗМІ повідомляють, що головною метою навчань було відпрацювати мобілізацію військ по тривозі і відобразити гіпотетичний напад на Калінінградську область.

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Видання пише, що розпорядження провести маневри і розмістити в регіоні ракетні комплекси "Іскандер-М", здатні нести ядерний заряд, віддав особисто президент Володимир Путін. Тиждень тому також стало відомо, що Росія розмістила в Криму ракетні комплекси "Іскандер".

Артилерійські системи певного калібру теж мають можливість застосовувати ядерні заряди малої потужності, але "Іскандер" - це вже той комплекс, який принесе на собі великої потужності ядерний заряд.