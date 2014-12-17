За останні роки росіяни зміцнилися в переконанні, що погромів і диктатури у них не буде

Про це свідчать результати опитування Левада-центру.

Так, на питання "Чи може в найближчі роки в Росії статися встановлення диктатури?" в листопаді 2014 відповіли "Однозначно так" тільки 3% опитаних (у 2008 році- 6%, 2012 - 7%), "Можливо, так" - 15% (2008 - 21%, 2012 - 24%), "Малоймовірно" - 46% (2008 - 31%, 2012 - 35%), "Безумовно ні" - 30% (2008 - 25%, 2012 - 18%). Вагалися з відповіддю 7% респондентів.

Читайте такожГаррі Каспаров: У сучасній Росії править одна людина - ФюрерНа запитання "Чи можуть в найближчі роки в Росії статися погроми, масові криваві зіткнення на національному ґрунті?" відповіли ствердно 2% (2008 - 5%, 2012 - 6%), допустили це 19% (2008 - 34%, 2012 - 36%), відповіли "Малоймовірно" - 45% (2008 - 29%, 2012 - 33%), "Безумовно ні" - 27% (2008 - 19%, 2012 - 14%). Вагалися з відповіддю 7%.

Розподіл відповідей за рівнем освіти незначно відрізняється від загальної картини, в той же час, відсоток тих, хто вірить у можливість встановлення диктатури або погромів значно вищий за показника по країні в Москві і великих містах.

Довідка. Опитування проведено 21 - 24 листопада 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старших у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%