У США в покинутому ресторані KFC виявили наркотунель у Мексику

Число таких тунелів збільшилося з тих пір, як посилили заходи безпеки на кордоні.

Влада США знайшли секретний тунель для контрабанди наркотиків з Мексики: він з'єднував приватний мексиканський будинок і покинутий ресторан KFC в американському штаті Арізона. Довжина підземного ходу - близько 180 м.

Як передає Бі-бі-сі, поліція виявила тунель після того, як встановила стеження за Іваном Лопесом - власником покинутої будівлі в прикордонному місті Сан-Луїс. Він був заарештований після того, як в його машині була виявлена велика партія наркотиків на суму майже в мільйон доларів.

Оперативники знайшли у Лопеса метамфетамін, кокаїн, героїн і фентаніл. Після арешту поліцейські провели обшук в будинку підозрюваного і в занедбаному будинку, на кухні якого і виявили вхід у тунель. Влада поки не знає, чи давно був викопаний підземний хід. Відомо лише, що Лопес став власником будівлі в квітні цього року.

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Як повідомляється, тунель пролягає на глибині близько 6,5 м, з ресторану він вів у приватний будинок у мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо. Вхід у нього був захований за ліжком у спальні.

Як зазначив в інтерв'ю Ассошіейтед прес експерт Імміграційної і митної поліції США Скотт Браун, останнім часом поліція фіксує зростання кількості тунелів для переправлення наркотиків через кордон, при тому що облаштування одного підземного ходу може коштувати сотні тисяч доларів.

"Тунелі - це дуже витратна справа, але їх число збільшилося з тих пір, як посилили заходи безпеки на кордоні", - сказав Браун. Останнім часом спецслужби США нерідко виявляють подібні підземні ходи.

У 2016 році тунель довжиною близько 800 м був знайдений в каліфорнійському місті Сан-Дієго. Місцева влада називали його одним з найдовших наркотунелів, коли-небудь виявлених на кордоні з Мексикою.

Кожен місяць прикордонні власті США повідомляють про величезні обсяги вилучених наркотичних речовин. Тільки в липні цього року на прикордонних пунктах по всій країні було вилучено 15 кг героїну, 10,8 кг кокаїну, 327 кг метамфетамінів і 1900 кг марихуани.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Лас-Вегасі у відомого мільярдера знайшли багато важких наркотиків.