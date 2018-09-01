У США поліцейські застрелили актрису серіалу "Швидка допомога"

Разом з поліцією до будинку Маркес прибулиу психіатри, щоб переконати жінку пройти обстеження в клініці.

Ванесса Маркес - американська актриса, відома роллю медсестри Венді Голдман в серіалі "Швидка допомога", було смертельно поранена поліцейськими у власному будинку в Південній Пасадені, Каліфорнія.

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Поліцейські відкрили вогонь після того, як 49-річна Маркес направила на них пістолет, і як згодом з'ясувалося виявився пневматичною копією, передає Бі-бі-сі.

Поліція прибула в будинок Ванесси Маркес за викликом господаря житла, який поскаржився на агресивну поведінку жінки. Це був не перший подібний випадок: як повідомляється, Маркес страждала низкою психічних розладів, включаючи депресію і невроз нав'язливих станів.

Разом з поліцією до будинку Маркес прибули психіатри, щоб переконати жінку пройти обстеження в клініці. За словами лейтенанта поліції округу Лос-Анджелеса Джо Мендози, було видно, що у Маркес не все в порядку зі здоров'ям. Через півтори години умовлянь жінка прийшла в крайнє збудження, вихопила пістолет і направив його на поліцейських.

Як мінімум одна з куль, випущених патрульними, влучила в ціль. Актрису, яка отримала поранення, доставили в лікарню, але врятувати її не вдалося.

Раніше у своєму "Твіттері" Ванесса Маркес зізнавалася, що страждає від невиліковної хвороби травної системи - целіакії, при якій організм не переносить глютен. Також, як пишуть американські ЗМІ, Маркес страждала від оніоманії - непереборного бажання робити покупки.

У минулому році Ванесса Маркес потрапила на сторінки таблоїдів, звинувативши свого партнера по серіалу "Швидка допомога" Джорджа Клуні в тому, що він домігся, щоб її позбавили ролі, після того як вона виступила з викриттями проявів сексизму та расизму на знімальному майданчику серіалу.

"Клуні був одним з тих, хто домігся, щоб моє ім'я внесли в чорний список, коли я розповіла про домагання під час зйомок "Швидкої допомоги". Ті жінки, які відмовляються грати в ці ігри, розплачуються кар'єрою. Так трапилося зі мною", - написала Ванесса Маркес у себе в "Твіттері".

"Принаймні я в хорошій компанії", - додала Маркес, розмістивши у своєму "Твіттері" посилання на матеріал про акторів, чия кар'єра була зруйнована за їхні політичні погляди, або небажання приймати домагання з боку магнатів шоу-бізнесу.

Джордж Клуні відкинув всі звинувачення з боку Маркес, заявивши, що він не міг би і ніколи не хотів заважати її кар'єрі.