Росія намагалася підірвати санкції проти КНДР - держсекретар США

Помпео висловив надію на те, що відповідний комітет ООН збереже свою незалежність і не дозволить жодній країні переписати текст резолюції.

Росія намагалася підірвати санкції Ради безпеки ООН щодо КНДР.

Про це виступаючи на брифінгу для преси заявив державний секретар США Майк Помпео, передає РБК.

За його словами, відбувалося це шляхом спроби внесення поправок у доповідь комітету 1718, який відповідає за обмеження проти Пхеньяну.

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В ході виступу Помпео висловив надію на те, що відповідний комітет ООН збереже свою незалежність і не дозволить жодній країні переписати текст резолюції.

Державний секретар США підкреслив, що саме нинішня політика санкцій дозволила президенту Дональду Трампу переконати лідера КНДР Кім Чен Ина в необхідності повної денуклеаризації Корейського півострова.

Раніше УНІАН повідомляв, що посол США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Росію в спробах приховати порушення санкцій ООН проти Північної Кореї після того, як Москва намагалася внести зміни до незалежний звіт про порушення санкцій.