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З пивом та картоплею фрі: Меркель та Макрона помітили у барі в Брюсселі (відео)

11:17, 19 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У брюссельському барі заскочили лідерів чотирьох країн із кухлями пива.

Після напружених переговорів про Brexit, у бар в центрі міста зайшли канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, а ще прем'єри Бельгії та Люксембургу. 

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Теги: #Brexit самміт#Еммануель Макрон#Ангела Меркель