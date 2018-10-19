З пивом та картоплею фрі: Меркель та Макрона помітили у барі в Брюсселі (відео)

У брюссельському барі заскочили лідерів чотирьох країн із кухлями пива.

Меркель та Макрона помітили у барі в Брюсселі за пивом та картоплею фрі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У брюссельському барі заскочили лідерів чотирьох країн із кухлями пива.

Після напружених переговорів про Brexit, у бар в центрі міста зайшли канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, а ще прем'єри Бельгії та Люксембургу.