З пивом та картоплею фрі: Меркель та Макрона помітили у барі в Брюсселі (відео)
11:17, 19 жовтня 2018Світ
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У брюссельському барі заскочили лідерів чотирьох країн із кухлями пива.
Ілюстрація / REUTERS
Меркель та Макрона помітили у барі в Брюсселі за пивом та картоплею фрі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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У брюссельському барі заскочили лідерів чотирьох країн із кухлями пива.
Після напружених переговорів про Brexit, у бар в центрі міста зайшли канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, а ще прем'єри Бельгії та Люксембургу.
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