В Китаї сталася масштабна ДТП за участю 31 автомобіля, загинули щонайменше 11 осіб

Внаслідок масштабної аварії постраждали понад 30 осіб, 11 з них перебувають у важкому стані.

У китайському місті Ланчжоу (провінція Ганьсу) в результаті аварії за участю 31 автомобіля загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву поліцію. Інцидент стався на великій автомагістралі. Внаслідок ДТП постраждали понад 30 осіб, 11 з них перебувають у важкому стані.

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За повідомленням, вантажівка втратила контроль, що й стало причиною аварії.

Раніше у Китаї автобус впав у річку через бійку пасажирки з водієм, загинули 13 осіб.