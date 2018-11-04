В Китаї сталася масштабна ДТП за участю 31 автомобіля, загинули щонайменше 11 осіб
04:06, 04 листопада 2018Світ
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Внаслідок масштабної аварії постраждали понад 30 осіб, 11 з них перебувають у важкому стані.
Ілюстрація / REUTERS
У китайському місті Ланчжоу (провінція Ганьсу) в результаті аварії за участю 31 автомобіля загинули щонайменше 11 осіб.
Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву поліцію. Інцидент стався на великій автомагістралі. Внаслідок ДТП постраждали понад 30 осіб, 11 з них перебувають у важкому стані.
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За повідомленням, вантажівка втратила контроль, що й стало причиною аварії.
Раніше у Китаї автобус впав у річку через бійку пасажирки з водієм, загинули 13 осіб.
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