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У Китаї автобус впав у річку через бійку пасажирки з водієм, загинули 13 осіб (відео)

15:33, 02 листопада 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Автобус вилетів з мосту, висота якого - 50 метрів. Як повідомляється, загинули 13 людей, ще двоє зникли безвісти.

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Пасажирка почала бити водія, і він теж відповів їй ударом. Потім автобус, не знижуючи швидкості, виїхав на зустрічну смугу і пробив огорожу моста.

Раніше в Дніпропетровській області на ходу загорівся автобус з людьми.

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Теги: #Китай#аварія#автобус