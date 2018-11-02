У Китаї автобус впав у річку через бійку пасажирки з водієм, загинули 13 осіб (відео)
15:33, 02 листопада 2018Світ
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Автобус вилетів з мосту, висота якого - 50 метрів. Загинули 13 людей, ще двоє зникли безвісти.
Смертельне ДТП у Китаї міг спровокувати конфлікт водія з пасажиркою
У китайському місті Чунцин через бійку пасажирки з водієм в річку Янцзи впав автобус, в результаті чого загинули щонайменше 13 осіб.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Автобус вилетів з мосту, висота якого - 50 метрів. Як повідомляється, загинули 13 людей, ще двоє зникли безвісти.
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Пасажирка почала бити водія, і він теж відповів їй ударом. Потім автобус, не знижуючи швидкості, виїхав на зустрічну смугу і пробив огорожу моста.
Раніше в Дніпропетровській області на ходу загорівся автобус з людьми.
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