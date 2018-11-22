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Зірка серіалу "Доктор Хаус" став кавалером ордена Британської імперії (фото)

13:09, 22 листопада 2018
Світ
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REUTERS

Британського актора Х'ю Лоррі, відомого завдяки ролі в серіалі "Доктор Хаус" нагородили орденом Командора Британської імперії за службу драматичного мистецтва.

Про це повідомляється в Twitter британської королівської сім'ї. У повідомленні сказано, що актор Х'ю Лоррі зробив успішну кар'єру, працює в кіноіндустрії понад 35 років.

Також стало відомо, що в церемонії нагородження прийняв участь принц Уельський Чарльз.

Джеймс Х'ю Келам Лорі – британський актор, професійний піаніст, сценарист, режисер, продюсер, письменник і співак, популярність якому принесли насамперед ролі в британських комедійних телесеріалах "Чорна Гадюка", "Шоу Фрая та Лорі" і "Дживс і Вустер" зі Стівеном Фраєм, а також головна роль в американському телесеріалі "Доктор Хаус".

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Теги: #Британія#актор#орден