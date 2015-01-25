Латвія терміново скликає Раду ЄС через атаку на Маріуполь

Через ескалацію збройного конфлікту на сході України Латвія, яка зараз головує в Євросоюзі, закликає терміново скликати надзвичайне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства балтійської країни, яке засудило «нову хвилю насильства на сході України», повідомляє Радіо Свобода.

«Напади промосковських терористичних угруповань на Маріуполь та інші міста на сході України, нелюдські і цинічні дії проти цивільного населення повністю підтверджують той факт, що Росія не зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту», – наголошує міністерство закордонних справ Латвії.

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«Запропоновані Росією «мирні ініціативи» та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомлювати, що міжнародна спільнота рішуче і жорстко відреагує на подальше загострення конфлікту», – ідеться в заяві.

Внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, понад 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вівся з території, підконтрольної угрупованню «ДНР».