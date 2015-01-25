Латвія терміново скликає Раду ЄС через атаку на Маріуполь
Балтійська країна, яка наразі очолює Раду ЄС, засудила цинічні дії бойовиків проти цивільного населення на сході України.
Через ескалацію збройного конфлікту на сході України Латвія, яка зараз головує в Євросоюзі, закликає терміново скликати надзвичайне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства балтійської країни, яке засудило «нову хвилю насильства на сході України», повідомляє Радіо Свобода.
«Напади промосковських терористичних угруповань на Маріуполь та інші міста на сході України, нелюдські і цинічні дії проти цивільного населення повністю підтверджують той факт, що Росія не зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту», – наголошує міністерство закордонних справ Латвії.
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«Запропоновані Росією «мирні ініціативи» та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомлювати, що міжнародна спільнота рішуче і жорстко відреагує на подальше загострення конфлікту», – ідеться в заяві.
Внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, понад 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вівся з території, підконтрольної угрупованню «ДНР».