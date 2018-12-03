Єврокомісія закликає країни ЄС схвалити міграційний пакт ООН

Пакт поки що не був схвалений Австрією, Угорщиною, Болгарією, Польщею, Чехією та Словаччиною.

Єврокомісія вимагає від 6 країн Євросоюзу схвалити міграційний пакт ООН напередодні підписання документа 10 грудня в Марракеші.

"Я не розумію причин відмови, адже документ не є обов'язковим до виконання і нікому нічого не нав'язує", - заявив в інтерв'ю виданню Die Welt єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, повідомляє Deutsche Welle.

Пакт поки що не був схвалений Австрією, Угорщиною, Болгарією, Польщею, Чехією та Словаччиною.

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За словами єврокомісара, відсутність єдності всередині ЄС підставить під удар серйозність намірів Брюсселя. "Якщо Євросоюз при підписанні пакту не виступить єдиним фронтом, ми розчаруємо і позбавимо впевненості наших партнерів в Африці. Крім того, ЄС буде виглядати слабше і підставить сам себе під удар", - зазначив Аврамопулос.

Він підкреслив, що мета пакту - "підтримка безпечної і регульованої міграції" та боротьба з організованою контрабандою людьми.

Німецький бундестаг схвалив міграційний пакт наприкінці листопада. Законопроект був ухвалений після бурхливих дебатів.

Міграційний пакт ООН, який не має юридично зобов'язуючої сили, викликає досить неоднозначну реакцію в світі. Цей документ мав бути офіційно ухвалений на саміті ООН у Марокко в грудні. Однак цілий ряд країн, у тому числі, США, Австралія, Ізраїль, Австрія, Чехія і Словаччина вже відмовилися приєднатися до пакту.