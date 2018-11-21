Білий дім дозволив військовим зупинити караван мігрантів "смертоносною силою" в разі необхідності

Декілька тисяч військових відправили на кордон на тлі занепокоєння Трампа рухом до США каравану мігрантів із Латинської Америки.

Адміністрація США дозволила військовим, розміщеним на південному кордоні країни, виконувати роль правоохоронців та використовувати смертоносну силу (lethal force).

Наказ підписав керівник апарату Білого дому Джон Келлі, а не Дональд Трамп. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на видання The Military Times.

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Декілька тисяч військових відправили на кордон на тлі занепокоєння Трампа рухом до США каравану мігрантів із Латинської Америки. Трамп назвав караван вторгненням та заявив, що збройні сили стануть на заваді йому. При цьому повідомлялось, що військові не будуть брати участі у роботі правоохоронців і не матимуть права на застосування сили.

Новим указом Міноборони США дозволено "виконувати заходи військової охорони, які міністр оборони вважатиме необхідними" для захисту прикордонників, включно із "демонстрацією, або застосуванням сили (включно із смертоносною силою у разі необхідності), стримання натовпу, тимчасове затримання та побіжний обшук".

Коментуючи новину журналіст видання The New York Times Томас Ґіббонс-Нефф відзначив, що і до підписання указу правила дозволяли військовим підрозділам виконувати функції захисну службовців, які не належать до Міноборони США.

Інші оглядачі звертають увагу на те, що наказ підписав керівник апарату Білого дому Джон Келлі, який не входить до командування збройними силами.