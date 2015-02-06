Мер російського міста пожартував про кризу: "Піде кропива - буде легше"

Таку заяву чиновник зробив в ході засідання міського антикризового штабу, повідомляє Лента.ру з посиланням на FlashNord.

«Угода про ціноутворення дозволить нам стабілізувати ціни на продукти харчування. Потрібно допомогти населенню впоратися з цією ситуацією і пережити цей важкий час. Зрозуміло, що прийде весна - піде кропива, і буде легше. Але до весни ще дожити треба», - заявив Шулепов.

Читайте такожРосіянам можуть заборонити брати валютні кредитиПізніше в прес-службі міської адміністрації уточнили, що слова глави адміністрації - «це лише жарт, сказаний під час виступу».