Мер російського міста пожартував про кризу: "Піде кропива - буде легше"
17:16, 06 лютого 2015Світ
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Мер Вологди Євген Шулепов запропонував жителям регіону їсти кропиву.
Мер Вологди запропонував жителям регіону є кропиву / vologda-portal.ru
Таку заяву чиновник зробив в ході засідання міського антикризового штабу, повідомляє Лента.ру з посиланням на FlashNord.
«Угода про ціноутворення дозволить нам стабілізувати ціни на продукти харчування. Потрібно допомогти населенню впоратися з цією ситуацією і пережити цей важкий час. Зрозуміло, що прийде весна - піде кропива, і буде легше. Але до весни ще дожити треба», - заявив Шулепов.
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