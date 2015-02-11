Обама порадив Путіну скористатися шансом переговорів у Мінську

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Білого Дому.

Обама вчергове заявив про підтримку Америкою суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент США наголосив на тому, що кількість людських жертв в результаті бойових дій зростає, і підкреслив, що Путін має шанс скористатися можливістю переговорів між Росією, Францією, Німеччиною та Україною для досягнення мирного регулювання конфлікту.

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Обама підкреслив важливість досягнення та реалізації мирного врегулювання, що спирається на Мінські угоди.

"Тим не менш, якщо Росія продовжить свої агресивні дії в Україні, в тому числі шляхом направлення туди військ, зброї та фінансування для підтримки сепаратистів, ціна таких дії для Росії зростатиме", - йдеться у заяві на сайті Білого дому.