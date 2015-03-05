В аеропорту Катманду через аварію з літаком застрягли тисячі пасажирів
17:21, 05 березня 2015Світ
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Тисячі пасажирів не можуть вилетіти з єдиного міжнародного аеропорту Непалу в столиці країни Катманду, через наслідки аварії на льотному полі.
У Непалі застрягли тисячі пасажирів/ trend.az
Всі міжнародні рейси скасовані з середи, після того як літак авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку і з'їхав зі злітно-посадкової смуги, передає Бі-бі-сі.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, проте літак був пошкоджений - у нього відламалось переднє шасі - і його досі не вдається прибрати з льотного поля.
На допомогу непальцям прибула команда експертів з Індії, яка привезла з собою необхідне обладнання.
Нагадаємо, літак компанії Turkish Airlines розбився після виїзду за межі злітно-посадкової смуги, коли намагався приземлитися в густому тумані в аеропорту столиці Непалу Катманду. У Airbus A330 зламалось переднє шасі, пошкодження отримав і ніс лайнера.
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