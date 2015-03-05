В аеропорту Катманду через аварію з літаком застрягли тисячі пасажирів

Всі міжнародні рейси скасовані з середи, після того як літак авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку і з'їхав зі злітно-посадкової смуги, передає Бі-бі-сі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, проте літак був пошкоджений - у нього відламалось переднє шасі - і його досі не вдається прибрати з льотного поля.

На допомогу непальцям прибула команда експертів з Індії, яка привезла з собою необхідне обладнання.

Нагадаємо, літак компанії Turkish Airlines розбився після виїзду за межі злітно-посадкової смуги, коли намагався приземлитися в густому тумані в аеропорту столиці Непалу Катманду. У Airbus A330 зламалось переднє шасі, пошкодження отримав і ніс лайнера.