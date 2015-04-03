Впізнані 66 членів екіпажу потонулого на Камчатці траулера, тривають пошуки 13
03:34, 03 квітня 2015Світ
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Особи 62 врятованих і 4 загиблих членів екіпажу траулера "Дальний Восток" встановлені.
REUTERS
"Впізнані 66 осіб, серед них - четверо загиблих. Серед загиблих виявилися троє громадян Росії та один громадянин М'янми", - передає ТАСС слова представника головного управління МНС Росії у Камчатському краї.
Він додав, що із 62 врятованих 37 росіян та 25 громадян іноземних держав. Впізнання тіл решти загиблих триває.
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На даний момент знайдені живими всього 63 людини, загиблими - 56. Триває пошук ще 13 людей.
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