Впізнані 66 членів екіпажу потонулого на Камчатці траулера, тривають пошуки 13

"Впізнані 66 осіб, серед них - четверо загиблих. Серед загиблих виявилися троє громадян Росії та один громадянин М'янми", - передає ТАСС слова представника головного управління МНС Росії у Камчатському краї.

Він додав, що із 62 врятованих 37 росіян та 25 громадян іноземних держав. Впізнання тіл решти загиблих триває.

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На даний момент знайдені живими всього 63 людини, загиблими - 56. Триває пошук ще 13 людей.