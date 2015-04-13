Пожежі на півдні Сибіру: кількість загиблих досягла 15 осіб

Про це заявила керівник прес-служби уряду республіки Ірина Ємельянова, повідомляє РИА Новости.

"За останніми даними: 15 загиблих, один безвісти зниклий", - сказала Ємельянова.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в МНС РФ заявили, що пожежі, в результаті яких згоріли понад 1,2 тисячі будинків, ліквідовані.

Нагадаємо, в неділю через сильний вітер, пориви якого досягали 30 метрів в секунду, в Хакасії різко загострилася пожежонебезпечна обстановка. Вогонь охопив понад 20 населених пунктів.