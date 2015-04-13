У МНС РФ заявили про ліквідацію пожеж на півдні Сибіру, згоріли понад 1,2 тисячі будинків

Про це заявив журналістам головний державний інспектор РФ з пожежного нагляду Борис Борзов, повідомляє ТАСС.

"Ситуація знаходиться під контролем. Всю минулу ніч угруповання МНС гасила пожежі. Всі пожежі погашені", - сказав він.

Борзов зазначив, що всі сили залишаються на місці. "Здійснюється охорона, щоб не було повторних загорянь. Сили МНС чергують цілодобово", - сказав Борзов.

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Більше 2 тисяч людей позбулися житла, багато з них розміщені у родичів.

"На сьогодні згоріли 1205 будинків у 38 населених пунктах. Шість чоловік загинули, 121 постраждав. З них одна, на жаль, дитина", - повідомив Борзов.

Він додав, що МНС в роботі активно допомагають і добровольці, і місцеве населення.