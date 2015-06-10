Екс-міністр фінансів Німеччини відмовився співпрацювати з Фірташем

Колишній міністр фінансів Німеччини, а нині депутат Бундестагу Пеер Штайнбрюк вирішив, що він не надаватиме послуги радника "Агентству з модернізації України" (АМУ). Про це у вівторок, 9 червня, повідомляє dpa з посиланням на заяву АМУ, передану у ЗМІ.

Штайнбрюк вирішив відкликати свою участь через "комплексні і загострювані політичні відносини в Україні", повідомляє DW.de із посиланням на інформагентство dpa.

Штайнбрюк також відзначив несумісність роботи з модернізації української банківської та податкової системи з його мандатом як депутата Бундестагу та члена парламентської фракції СДПН. Раніше Штайнбрюк, попри критику, мав намір співпрацювати з агентством та чітко заявляв про свою підтримку "цього завдання і цієї функції".

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Ініціатива зі створення АМУ у березні цього року з самого початку була об’єктом критики через те, що вона фінансується українськими олігархами, здебільшого - Дмитром Фірташем, статки якого у ЗМІ пов'язують, зокрема, з непрозорими схемами постачання російського газу в Україну.

Нині голова ради групи компаній Group DF Фірташ перебуває у Відні, де його було заарештовано у березні 2014 року за запитом ФБР. Американські правоохоронці підозрюють, що Фірташ за допомогою багатомільйонних хабарів намагався отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку розслідували зокрема і спецагенти ФБР, український мільярдер та його спільники отримали дозвіл на видобуток титанових руд в Індії за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйонів доларів.

30 квітня цього року суд у Відні відмовив у екстрадиції українського олігарха до США.