ЗМІ: зустріч Порошенка та Фірташа у Відні напередодні президентських виборів тривала 28 годин

Президент України Петро Порошенко напередодні президентських виборів минулого року провів з Дмитром Фірташем у Відні 28-годинну зустріч, повідомляє INSIDER з посиланням на учасників зустрічі.

"Я ніколи не заперечував дуже коротку і безглузду зустріч з Фірташем під час президентської кампанії, але я категорично заперечую будь-які домовленості – конфіденційні або відкриті з Фірташем. Цього не було і немає! Це мій чіткий коментар. Якщо щось інше заявлено в суді, то той, хто це сказав, повинен нести відповідальність за брехню під присягою", - заявив журналістам президент.

Співпраця Удару з Фірташем і Льовочкіним почалося на виборах 2012 року. У списку Удару в парламент зайшли кілька людей Фірташа, за що видатний боксер і його партія отримали фінансову та медійну підтримку "Інтера".

На голосування фракції олігарх, за словами соратників Кличка, практично не впливав. Але Льовочкін просив лідера Удару не їздити в тури опозиції "Вставай, Україно".

22 квітня, на день народження Володимира Кличка, у Відні відбулася зустріч Петра Порошенка, Віталія Кличка, Віталія Ковальчука, Юрія Стеця, Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа. За офіційною версією, Порошенко, як і Ковальчук були запрошені на день народження Кличка-молодшого, і "цілком випадково" у віденському готелі натрапили на Фірташа. І нібито у Порошенка просто не залишилося вибору, як кілька хвилин поговорити з опальним олігархом.

Читайте такожКличко заявив, що ніколи не підписував угод з олігархамиЗа інформацією видання, отриманої від самих учасників зустрічі, "випадкова даремна" розмова тривала 28 годин з перервою на три години. Деталей розмови навіть офф-рекордс не захотів розповідати ніхто. Крім того, що спочатку Фірташ і Льовочкін хотіли отримати свої 30% в списку на парламентські вибори, але потім зійшлися на поділі 50% Порошенка, 50% - УДАРУ.

Саме цю угоду з Віталієм Кличком президент продемонстрував днями журналістам в ході своєї прес-конференції, підтвердивши лише наявність цієї домовленості.

Читайте такожУ "Народному фронті" назвали заяви Фірташа "істерикою олігарха, якого позбавляють вкрадених активів" В оточенні президента вважають, що Льовочкін розповів про це українським журналістам, а люди Фірташа підкинули маловідомої австрійській газеті.

"Таким чином Фірташ намагався показати США, що він підтримує в Україні того ж кандидата, що і Вашингтон, і домовитися про зняття з нього звинувачень. Він впевнений - США робить ставку на Порошенка", - сказав рік тому виданню один із соратників президента.

Читайте такожЛуценко вважає Фірташа загнаним у кут хижакомВидання зазначає, що ні тоді, ні зараз президенту не вигідно було визнавати цю зустріч.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заперечує будь-які домовленості з українським бізнесменом Дмитром Фірташем за підсумками зустрічі з ним у Відні напередодні президентських виборів у 2014 році.

Раніше, 30 квітня Фірташ на засіданні суду у Відні заявив, що зустрічався з Порошенком і лідером «Удару» Віталієм Кличко навесні 2014 року у Відні, і підкреслив, що ініціював цю зустріч для протистояння Юлії Тимошенко.