Венецією пронісся потужний ураган: 70 осіб травмовано (фото, відео)
20:31, 09 липня 2015Світ
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На Італію 8 липня обрушився потужний ураган. Сильний вітер в провінції Венеція руйнував будинки і перевертав машини.
Вітер виривав дерева / фото з соцмережі
Сотні людей за кілька годин позбулися своїх будинків і автомобілів, передає DT.UA. Влада поки не може назвати точну суму збитків, проте стверджує, що знадобляться десятки мільйонів євро, щоб тільки відновити будинки.
Зривала дахи з будинків / фото з соцмережі
В даний час відомо про одного загиблого. Понад 70 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Очевидці публікують фотографії наслідків урагану.
В даний час відомо про одного загиблого/ фото з соцмережі
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