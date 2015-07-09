Венецією пронісся потужний ураган: 70 осіб травмовано (фото, відео)

Сотні людей за кілька годин позбулися своїх будинків і автомобілів, передає DT.UA. Влада поки не може назвати точну суму збитків, проте стверджує, що знадобляться десятки мільйонів євро, щоб тільки відновити будинки.

В даний час відомо про одного загиблого. Понад 70 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Очевидці публікують фотографії наслідків урагану.