Венецією пронісся потужний ураган: 70 осіб травмовано (фото, відео)

20:31, 09 липня 2015
Світ
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На Італію 8 липня обрушився потужний ураган. Сильний вітер в провінції Венеція руйнував будинки і перевертав машини.

фото из соцсети

Сотні людей за кілька годин позбулися своїх будинків і автомобілів, передає DT.UA. Влада поки не може назвати точну суму збитків, проте стверджує, що знадобляться десятки мільйонів євро, щоб тільки відновити будинки.

Срывала крыши с домов / фото из соцсети

В даний час відомо про одного загиблого. Понад 70 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Очевидці публікують фотографії наслідків урагану.

В настоящее время известно об одном погибшем/ фото из соцсети
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