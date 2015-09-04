Російські військові у Таджикистані переведені на посилене несення служби
Військовослужбовці 201-ї російської бази переведені на посилене несення служби.
Про це повідомляє РІА "Новости».
«У зв'язку з подіями, що відбулися в п'ятницю вранці у місті Душанбе і Вахдате, військовослужбовці душанбинського гарнізону, а також кулябського і кургантюбинського полків переведені на посилене несення служби», - повідомив співрозмовник агентства.
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За його інформацією, також посилена охорона навколо підрозділів російської військової бази і введений посилений пропускний режим.
Крім того, повідомляється, що кількість загиблих в ході нападів збільшилася до 44 осіб - 33 співробітника МВС і міноборони Таджикистану, а також 9 військовослужбовців з угрупування колишнього заступника міністра оборони.
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Правоохоронні та силові структури країни приведені в стан підвищеної бойової готовності через побоювання серії великих терактів.
Напад на відділення міліції у Душанбе було здійснено під керівництвом колишнього начальника мобілізаційного управління міністерства оборони Таджикистану Джунайдулло Умарова. Також стало відомо, що в районі аеропорту Душанбе відбулася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів і злочинцями.