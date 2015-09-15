Польща і Швеція починають військову співпрацю через агресію РФ в Україні

Про це домовилися віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Томаш Семоняк і міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, передає Польське радіо. "Ми бачимо, як за 2 роки в регіоні кардинально змінилася ситуація: агресія в Україні, анексія Криму - це нові детермінанти загрози для наших держав.

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Балтійське море перетворилося з моря миру в море загроз, тому поглиблення нашого військового співробітництва, на наше спільне переконання, є необхідним і доцільним", - зазначив Томаш Семоняк.

"Той факт, що Росія почала конфлікт в Україні, анексувала Крим, повністю змінив розстановку сил у нашій частині Європи. Ми спостерігаємо також посилену активність Росії в Балтійському морі. Тому шведський парламент вирішив збільшити витрати на оборону на 11% протягом п'яти років", - сказав міністр оборони Швеції.

Міністри вважають, що стратегічний діалог повинен сприяти військовому співробітництву двох держав у вигляді спільних військових навчань. Міністри підписали також нову угоду про співпрацю в оборонній сфері.