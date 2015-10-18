"Дизельний скандал" може коштувати інвесторам Volkswagen в 40 мільярдів євро

Адвокати юридичних фірм — Bentham і Quinn Emanuel — почали переговори з інвесторами Volkswagen з Норвегії та Катару про подачу позову проти автомобільного концерну, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

"Крім того, використовуючи, перекручений дані про викиди шкідливих речовин, Volkswagen міг порушити європейське законодавство. Німецьке видання Bild повідомляє, що міністр транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Александер Добріндт направив з цього приводу листа своїм колегам з ЄС", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що 16 жовтня у французьких філіях компанії пройшли обшуки, зазначає Le Telegramme. За даними видання, мова йде про бюро компанії у Руассі nf Віллер-Котре. Там були вилучені документи і комп'ютерна техніка. У Volkswagen інформацію про обшук коментувати не стали.

Скандал навколо автовиробника розгорівся після того, як американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) викрило концерн на встановленні на автомобілі з дизельними двигунами програмного забезпечення, яке дозволяє обходити жорсткі екологічні норми в США.

Історія отримала широкий резонанс і призвела до відставки глави компанії Мартіна Вінтеркорна. Крім того, влада США зобов'язала концерн відкликати майже 500 тисяч автомобілів марок Volkswagen nf Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках, погрожуючи компанії штрафом до 18 мільярдів євро. Аналогічні вимоги компанії висунула влада Німеччини — відкликанню підлягають 2,4 мільйони автомобілів.

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За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), після так званого "дизельного скандалу" частка Volkswagen AG на європейському авторинку у вересні знизилася до 23,3 відсотка (проти 26,5 відсотка у серпні).