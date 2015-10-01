Франція почала розслідування відносно Volkswagen

Розслідування ініціювало відомство з захисту прав споживачів Франції на тлі скандалу про фальсифікації даних екологічних тестів. Перевірка почалася 24 вересня, а її результати стануть відомі наприкінці листопада або в грудні, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до міністерства економіки країни. Французька влада має намір з'ясувати, чи підробив Volkswagen результати екотестів так само, як в США, повідомляє "Німецька хвиля".

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Після розслідування, проведеного американською владою, автовиробник з Вольфсбурга визнав, що на деяких моделях машин з дизельними двигунами було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло обійти екологічні стандарти допустимих обсягів викидів вихлопних газів. За даними Volkswagen, на світовий ринок пішло до 11 млн таких автомобілів. У Франції в продаж надійшло близько 950 тис. неекологічних машин.

Тим часом комісар ЄС з економічних та монетарних питань П'єр Московічі закликав Volkswagen повністю прояснити обставини "дизельного скандалу". В інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung, опублікованому сьогодні, П'єр Московічі підкреслив, що концерну належить виконати велику роботу, щоб повернути довіру клієнтів. Він зазначив, що Єврокомісія наполягає на дотриманні екологічних норм. За його словами, громадяни ЄС вимагають від Volkswagen, щоб "подібного більше не сталося".