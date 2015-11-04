Президент Єгипту заявив, що його країна йде шляхом до демократії

За його словами, на надання широких політичних свобод піде час, повідомляє Бі-бі-сі. Напередодні візиту у Великобританію Абдель Фаттах ас-Сісі також сказав, що Єгипту загрожують екстремістські угруповання і нестабільність у сусідніх країнах.

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Він підкреслив, що ситуація в Єгипті кардинально відрізняється від європейської, тому несправедливо порівнювати ставлення до демократії і прав людини в цих регіонах.

Колишній головнокомандувач збройними силами Єгипту в 2013 році очолив військовий переворот, який привів до повалення президента Мохаммеда Мурсі.

З тих пір, як стверджують правозахисники, сотні людей було вбито і понад 40 тис. людей перебувають у в'язницях в результаті боротьби влади з інакомисленням.

Більшість з них підтримують заборонений рух "Брати-мусульмани", однак багато активістів також зазнали переслідування за порушення антипротестного законодавства, за яким міністерство внутрішніх справ має право забороняти будь-які збори кількістю більше 10 осіб.