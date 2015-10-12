Генсек НАТО звинуватив Росію в затягуванні війни у Сирії
13:12, 12 жовтня 2015Світ
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Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Росія затягує вирішення сирійського конфлікту.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, це пов'язано з тим, що російська влада продовжує підтримувати режим президента Сирії Башара Асада.
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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив про призов до Москви припинити підтримувати режим президента Сирії Башара Асада. Столтенберг висловив занепокоєння ударами крилатих ракет по території країни.
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