Генсек НАТО звинуватив Росію в затягуванні війни у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, це пов'язано з тим, що російська влада продовжує підтримувати режим президента Сирії Башара Асада.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив про призов до Москви припинити підтримувати режим президента Сирії Башара Асада. Столтенберг висловив занепокоєння ударами крилатих ракет по території країни.