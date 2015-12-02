Керрі цього тижня зустрінеться із Клімкіним і Лавровим - ЗМІ

Про це повідомив журналістам представник Держдепартаменту на умовах анонімності, передає Радіо Свобода.

За його словами, ці зустрічі, окремі з кожним зі співрозмовників, відбудуться протягом засідання Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі, що має відбутися в Белграді в Сербії 3–4 грудня.

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Пізніше один із речників Держдепартаменту Марк Тонер, говорячи про зустріч Керрі з Лавровим, повідомив, що серед тем розмови можуть бути Сирія і сирійське врегулювання, збиття російського бомбардувальника над Туреччиною, а також становище в Україні і необхідність повністю виконати мінські домовленості.

Плани розмови Керрі з Клімкіним не уточнювали.

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