Боснія і Герцеговина подаватиме заявку на членство у ЄС
Співпрезидент Боснії і Герцеговини, яка керується представниками трьох головних громад, заявив, що у січні 2016 року країна подасть заявку на членство у Євросоюзі після отримання позитивної оцінки Брюсселя щодо проведених реформ.
Ця заява нинішнього глава країни Драгана Човича пролунала у четвер, 17 грудня, після кількох років відтермінування цього питання, передає Радіо Свобода.
Боснія і Герцеговина підписала угоду про зближення відносин з Євросоюзом у 2008 році. Але її ратифікували лише у січні 2015 року, після того, як Німеччина та Велика Британія ініціювали зближення економічних зв’язків з цією країною.
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Боснія і Герцеговина відстає від своїх балканських сусідів на шляху приєднання до Євросоюзу. Якщо її заявку ЄС і прийме, то їй все одно доведеться долати ще низку труднощів на шляху євроінтеграції.
Багато оглядачів вважають, що Боснія і Герцеговина навряд чи стане членом Євросоюзу до 2025 року.
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