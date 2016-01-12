У центрі Стамбула прогримів потужний вибух, є поранені (фото, відео)

Про це повідомляє АР у своєму Twitter.

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BREAKING: Turkish media report says several injured in explosion in Istanbul. — The Associated Press (@AP) 12 Січень 2016

Подробиці інциденту поки не уточнюються.

Варто відзначити, що Эхо Москвы з посиланням на ЗМІ повідомляє про загиблих, проте кількість не уточнюється.

За даними турецького агентства, пише Лента.ру, жителі, що знаходилися на площі, почули потужний хлопок. Телеканал CNN Turk показав прибуття на місце події машин поліції і швидкої допомоги, площа - популярна у туристів пам'ятка - закрита для відвідування.

Про причини вибуху не повідомляється.