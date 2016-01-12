У центрі Стамбула прогримів потужний вибух, є поранені (фото, відео)
Потужний вибух прогримів в центрі Стамбула, є поранені. Про причини вибуху поки не повідомляється.
Про це повідомляє АР у своєму Twitter.
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BREAKING: Turkish media report says several injured in explosion in Istanbul.
— The Associated Press (@AP) 12 Січень 2016
Подробиці інциденту поки не уточнюються.
Варто відзначити, що Эхо Москвы з посиланням на ЗМІ повідомляє про загиблих, проте кількість не уточнюється.
#Sultanahmet Meydanı’nda patlama ! Oylay yerinden ilk görüntüler https://t.co/fZpmSEJ2Rtpic.twitter.com/8iRMz8rMya
— İhlas Son Dakika (@ihlassondakika) 12 Січень 2016
За даними турецького агентства, пише Лента.ру, жителі, що знаходилися на площі, почули потужний хлопок. Телеканал CNN Turk показав прибуття на місце події машин поліції і швидкої допомоги, площа - популярна у туристів пам'ятка - закрита для відвідування.
Про причини вибуху не повідомляється.
Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor https://t.co/74A4IV303lpic.twitter.com/6lvttVHsgE
— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 12 Січень 2016