У центрі Стамбула прогримів потужний вибух, є поранені (фото, відео)

10:49, 12 січня 2016
Світ
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Потужний вибух прогримів в центрі Стамбула, є поранені. Про причини вибуху поки не повідомляється.

REUTERS

Про це повідомляє АР у своєму Twitter.

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Подробиці інциденту поки не уточнюються.

Варто відзначити, що Эхо Москвы з посиланням на ЗМІ повідомляє про загиблих, проте кількість не уточнюється.

За даними турецького агентства, пише Лента.ру, жителі, що знаходилися на площі, почули потужний хлопок. Телеканал CNN Turk показав прибуття на місце події машин поліції і швидкої допомоги, площа - популярна у туристів пам'ятка - закрита для відвідування.

Про причини вибуху не повідомляється.

 

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