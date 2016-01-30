Кібератаку на німецький парламент у 2015 році організував уряд Росії - Der Spiegel

Піврічну кібератаку проти німецького парламенту в 2015 році організував уряд Російської Федерації, пише тижневик Der Spiegel.

Як передає Радіо Свобода, журнал повідомив 30 січня, що влада Німеччини впевнена: вірусна атака проти комп’ютерної мережі Бундестагу в першій половині 2015 року була здійснена фінансованою російською державою хакерською групою, відомою під назвами Sofacy і APT28.

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Напад вимкнув мережу на кілька днів і загрожував знищенню великій кількості даних німецького уряду. Неназваний виданням Der Spiegel високопосадовець німецьких служб безпеки відзначив, що Берлін вважає: напад «очевидно» пов’язаний із «російською військовою розвідкою».

Він додав, що цей напад відбувся за аналогічною схемою з іншими кібератаками проти Німеччини та інших країн НАТО.

Раніше у січні американська компанія iSight Partners, яка спеціалізується на питаннях кіберрозвідки, стверджувала, що російська група хакерів, відома як Sandworm, причетна до безпрецедентного відключення електроенергії в Україні наприкінці грудня 2015 року.