Проросійські хакери стверджують, що атакували німецькі сайти
23:03, 07 січня 2015Світ
259 0
Проросійська хакерське угруповання "КіберБеркут" взяло на себе відповідальність за кібератаку на інтернет-сайти канцлера Німеччини і парламенту цієї країни.
"КиберБеркут" стверджує, що атакував німецькі сайти / fotokanal.com
Робота цілої низки офіційних державних порталів Німеччини в середу була порушена через технічні проблеми, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У повідомленні на сайті "КіберБеркута" стверджується, що угруповання провело хакерські атаки на знак протесту проти політики Німеччини щодо України.
Читайте такожУкраїнські хакери передали персональні дані більше тисячі бойовиків в СБУ
В даний час у Німеччині з офіційним візитом перебуває український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Хакери "КіберБеркута" назвали угруповання так на честь спецпідрозділу МВС України, який відзначився особливою жорсткістю при розгоні масових антиурядових протестів у Києві і потім ліквідованого новою владою країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter