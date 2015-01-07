Проросійські хакери стверджують, що атакували німецькі сайти

Робота цілої низки офіційних державних порталів Німеччини в середу була порушена через технічні проблеми, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У повідомленні на сайті "КіберБеркута" стверджується, що угруповання провело хакерські атаки на знак протесту проти політики Німеччини щодо України.

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В даний час у Німеччині з офіційним візитом перебуває український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Хакери "КіберБеркута" назвали угруповання так на честь спецпідрозділу МВС України, який відзначився особливою жорсткістю при розгоні масових антиурядових протестів у Києві і потім ліквідованого новою владою країни.