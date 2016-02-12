Євросоюз хоче зняти санкції з Білорусі вже 15 лютого - ЗМІ

Євросоюз має намір зняти санкції проти Білорусі. За неофіційною інформацією брюссельських дипломатів, таке рішення ухвалять глави МЗС країн ЄС 15 лютого, передає Радио Полша.

Це відповідь Євросоюза на спроби Мінська встановити нові відносини з Заходом. 170 осіб, у тому числі президента Білорусі Олександра Лукашенка, буде викреслено з "чорного списку" та вони отримають дозвіл на в'їзд до Євросоюза.

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Активи білоруських фірм в Європі будуть розблоковані. Зобов'язувати буде лише ембарго на зброю. Крім того, в чорному списку залишаться четверо співробітників служб безпеки, підозрювані в причетності до переслідувань політичних супротивників, зниклих за нез'ясованих обставин.

Нагадаємо, що в жовтні ЄС на чотири місяці призупинив дію санкцій проти Білорусі. Це було результатом звільнення шістьох політичних в'язнів і відсутності репресій після виборів. Слід зазначити, що білоруська опозиція і коментатори розділені на думці щодо зупинення та ліквідації санкцій.

Одні вважають, що це позитивні заходи, що слід вести діалог з Мінськом і закликати Лукашенка дотримуватися демократичних стандартів. Інші вважають, що білоруський президент не має наміру змінювати свою політику і звертається до Заходу лише тому, що потребує фінансової допомоги.