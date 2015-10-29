ЄС призупинив на 4 місяці санкції проти Білорусі
15:57, 29 жовтня 2015Світ
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Європейський союз на чотири місяці призупинив санкції проти Білорусі.
ЄС тимчасово зняв санкції з Білорусі / anhor.uz
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила у середу в Брюсселі Рада ЄС.
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"Рада припинила на чотири місяці заморожування активів і заборону на поїздки, які були застосовані до 170 осіб, і заморожування активів, які були застосовані до трьох осіб в Білорусі. Це рішення було прийнято у відповідь на звільнення 22 серпня всіх білоруських політв'язнів і в контексті покращення відносин ЄС-Білорусь", - сказано в рішенні.
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