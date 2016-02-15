Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Євросоюзі

Як повідомляє кореспондент "ЄвроПравди" церемонія подачі заявки відбулася в Брюсселі за участі керівництва Євросоюзу та Боснії і Герцеговини. Зокрема, в церемонії взяли участь високий представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні, єврокомісар з політики сусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган, Берт Кундерс, глава МЗС Голландії, яка головує в Раді ЄС, та співпрезидент Боснії та Герцеговини Драган Чович.

Читайте такожБоснія і Герцеговина подаватиме заявку на членство у ЄС

Лідери ЄС під час подачі заявки відзначили зусилля Боснії перед подачею заявки, і наголосили, що заявка є лише початком великої подорожі.

"Членство неможливе за кілька місяців чи навіть років, але зараз йдеться про чітку європейську перспективу Боснії і Герцеговини", - сказав Йоганес Ган.

Глава європейської дипломатії в свою чергу зазначила, що подача заявки від ще однієї країни важлива не лише для Боснії, а я для всіх жителів ЄС. "Це також сигнал жителям ЄС, що наш проект досі потужний" - заявила Федеріка Могеріні.

"Ми сподіваємося на швидку позитивну відповідь і на статус країни-кандидата. Однак ми розуміємо, що попереду багато викликів" - заявив Драган Чович. "Готовий запевнити – ми не зупинимося. Це наше завдання і ми маємо його зробити" - додав він.

Боснія та Герцеговина підписала договір про більш тісні стосунки з ЄС – Угоду про стабілізацію та асоціацію – в 2008 році.

Однак угода не була ратифікована до червня 2015 року, доки Німеччина і Британія не виступили з новою ініціативою заохочення економічного розвитку країни.

На шляху вступу до ЄС Боснія та Герцеговина відстає від сусідніх балканських країн.

Якщо її заявка буде прийнята, попереду – роки переговорів. Багато оглядачів вважають, що країна – політично і етнічно децентралізована, економічно нерозвинена – не вступить у ЄС раніше 2025 року.

Драган Чович раніше висловив сподівання, що на статус країни-кандидата Боснія та Герцеговина може розраховувати на початку 2017 року.